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        Bartın'da üniversite öğrencilerinin kurduğu "animasyon grubu" anaokulunda etkinlik düzenledi

        Bartın'da üniversite öğrencilerinin kurduğu "animasyon grubu", anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 13:55 Güncelleme: 01.06.2024 - 13:55
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        Bartın'da üniversite öğrencilerinin kurduğu "animasyon grubu" anaokulunda etkinlik düzenledi
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        Bartın'da üniversite öğrencilerinin kurduğu "animasyon grubu", anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

        Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencilerinden oluşan grup, Kozcağız Şehit Uğur Akyer Anaokulu'nda etkinlik düzenledi.

        Pamuk Prenses, Karagöz ve Hacivat ile palyaço kostümleriyle okulu ziyaret eden grup, sundukları gösterilerle öğrencilere keyifli bir gün yaşattı.

        Grup koordinatörü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Murat Sarıkabak, yaptığı açıklamada, öğrencilerde toplumsal sorumluluk bilincini uygulamalı olarak geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

        Sarıkabak, "Öğrencilerimizin teori ve pratiği bir arada öğrenmesi için farklı projeler hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda, 'ilimizde ulaşmadığımız okul, yüzünü güldürmediğimiz çocuk kalmasın' diyerek çıktığımız bu yolda, önemli bir etkinlik düzenledik. Tüm süreçlerde aktif rol alarak, büyük özveriyle çalışan öğrencilerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Grup üyelerinden Nevra Akçakoca da öğrencilerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

        Çocuklarla oyunlar oynadıklarını kaydeden Akçakoca, "Bugün de minik kardeşlerimizle oyunlar oynuyoruz. Onlar mutlu oldukça bizler de mutlu oluyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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