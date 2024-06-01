Bartın'da üniversite öğrencilerinin kurduğu "animasyon grubu" anaokulunda etkinlik düzenledi

Bartın'da üniversite öğrencilerinin kurduğu "animasyon grubu", anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencilerinden oluşan grup, Kozcağız Şehit Uğur Akyer Anaokulu'nda etkinlik düzenledi.

Pamuk Prenses, Karagöz ve Hacivat ile palyaço kostümleriyle okulu ziyaret eden grup, sundukları gösterilerle öğrencilere keyifli bir gün yaşattı.

Grup koordinatörü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Murat Sarıkabak, yaptığı açıklamada, öğrencilerde toplumsal sorumluluk bilincini uygulamalı olarak geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.