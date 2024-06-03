Bartın'da tüp kamyonunun devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

İtfaiye ekipleri sık sık gaz kaçağı olup olmadığını kontrol etti. Tüplerin başka bir araca alınmasının ardından kamyon çekici yardımıyla kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi.

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