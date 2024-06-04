Bartın'dan kısa kısa

Bartın İl Müftülüğü, Kur'an kursları ve camilerde görev yapacak personele yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri gerçekleştirdi.

Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Bartın Şubesini de ziyaret eden Arslan, Başkan Mustafa Erkan Algül, yönetim kurulu ve dernek üyeleriyle sohbet etti.

Ziyarette Bartın SMMMO Başkanı Tuncay Maden ve yönetim kurulu üyeleriyle görüş alışverişinde bulunan Vali Arslan, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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