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        Bartın'dan kısa kısa

        Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) ile Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Bartın Şubesine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 16:09 Güncelleme: 04.06.2024 - 16:09
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        Bartın'dan kısa kısa
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        Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) ile Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Bartın Şubesine ziyarette bulundu.

        Ziyarette Bartın SMMMO Başkanı Tuncay Maden ve yönetim kurulu üyeleriyle görüş alışverişinde bulunan Vali Arslan, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Maden de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Bartın Şubesini de ziyaret eden Arslan, Başkan Mustafa Erkan Algül, yönetim kurulu ve dernek üyeleriyle sohbet etti.

        Derneğin çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Arslan, kolaylıklar diledi.

        -İl Müftülüğü seminer düzenledi

        Bartın İl Müftülüğü, Kur'an kursları ve camilerde görev yapacak personele yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri gerçekleştirdi.

        İl Müftüsü Ömer Keskin, Kültür Merkezi'ndeki seminerde, birinci vazifelerinin Allah'ı, çocuklara sevdirmek olduğunu belirterek, "Birinci vazifemiz Allah'ı, kullarına sevdirmektir. Sev, sevdir, sevindir, sevil. Çocukları seveceğiz. Çocuklara önce kendimizi, sonra Allah'ı, Peygamberi, Kur'an-ı, camiyi sevdireceğiz. Öğrettiklerimizle çocukları, annelerini, babalarını sevindireceğiz. Vazifelerimizi yaparak, sevileceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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