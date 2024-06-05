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        "Astoria Grande" kruvaziyeri 788 yolcusuyla Amasra'da demirledi

        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 10:15 Güncelleme: 05.06.2024 - 10:15
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        "Astoria Grande" kruvaziyeri 788 yolcusuyla Amasra'da demirledi
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        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na geldi.

        Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm merkezi Amasra ilçesine 788 yolcu ve 433 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğindeki 11 katlı geminin yolcuları, Kaymakam Kadir Perçi, Belediye Başkanı Recai Çakır ve diğer ilgililerce karşılandı.

        İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Amasra'yı tanıtan Rusça broşürler verildi. Turistler, daha sonra ilçedeki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

        Ziyaretçiler, gün boyunca rehberler eşliğinde Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü'nü gezecek.

        İstanbul üzerinden Amasra'ya ulaşan sezonun ikinci kruvaziyerinin akşam Samsun'a hareket edeceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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