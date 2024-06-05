Zonguldak'ta madendeki göçükte ölen işçi Bartın'da son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine, madencinin ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Bartın Belediye Başkan Vekili Selim Karakaş ve Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Vekili İsa Mutlu da katıldı.

Evli ve iki çocuk babası Soy'un cenazesi, Merkez İmam Hatip Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından mahalledeki aile mezarlığına defnedildi.

Soy için burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve helallik alındı.

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