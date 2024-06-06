Bartın'da refüje çarpan motosikletli genç hayatını kaybetti

Mazak'ın bir aydır motokurye olarak çalıştığı öğrenildi.

Zonguldak'tan Bartın yönüne 74 AAZ 988 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan Emircan Mazak (17), Geçen köyü mevkisinde kontrolünü kaybederek refüje çarptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.