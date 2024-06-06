Bartın'da il güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı yapıldı

Bartın'da Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı düzenlendi.

Vali Nurtaç Arslan başkanlığında Valilik 15 Temmuz Şehitleri Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, sırası ve sonrasında kurumlarca alınacak tedbirler görüşüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Müftülüğü ve Bartın Belediyesi yetkilileri, bu kapsamda bilgilendirici sunum yaptı.

Kurbanlık hayvanların nakil ve satışları ile kurban kesim yerlerine yönelik tedbirlerin ele alındığı toplantıda, bayramın huzurlu ve güvenli ortamda geçmesi için yapılacak trafik denetimleri ile yol kontrolleri anlatıldı.