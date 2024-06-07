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        Bartın Üniversitesinde "Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni" düzenlendi

        Bartın Üniversitesinde (BARÜ) İlahiyat Akreditasyon Ajansı (İAA) tarafından akredite edilen İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler Programı için "Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 18:53 Güncelleme: 07.06.2024 - 18:53
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        Bartın Üniversitesinde "Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni" düzenlendi
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        Bartın Üniversitesinde (BARÜ) İlahiyat Akreditasyon Ajansı (İAA) tarafından akredite edilen İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler Programı için "Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni" düzenlendi.

        Dekan Prof. Dr. Erol Kırdar, törende yaptığı konuşmada, üniversite olarak eğitim kalitelerini tescilleyen akreditasyon belgelerinin öneminin farkındalığıyla çalışmalarını başarıyla yürüttüklerini söyledi.

        Kırdar, "Bu yoğun gayretler neticesinde bir çıktı olarak 2026 yılına kadar akreditasyon belgesini almaya hak kazandık. Akreditasyonu bir kurum kültürü haline getiren ve bu yöndeki çalışmalarımıza vizyoner yaklaşımıyla daima destek olan Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        İAA Başkanı Prof. Dr. Halis Aydemir de üniversitenin eğitim öğretim ve kalite süreçlerinde hayata geçirdiği başarılı uygulamalarla bu belgeyi almaya hak kazandığını belirttti.

        Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun ise bu önemli başarının, İslami İlimler Fakültesinin ulusal ve uluslararası tanınırlığına katkı sağlayacağına, aday öğrencilere tercihlerinde yol gösterici olacağına inandığını aktardı.

        Uzun, eğitim kalitesini tescilleyen akreditasyon belgelerini tüm eğitim programlarına kazandırma noktasında hız kesmeden çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Tören, akreditasyon belgesinin takdiminin ardından günün anısına fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        İAA Ulusal Değerlendirme Takımı tarafından çeşitli değerlendirme ölçütlerine göre kalite standartlarına uygunluğu incelenen İslami İlimler Programı, 2026 yılına kadar akredite edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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