YKS için yanlış okula gelen ve kimliğini unutan öğrencilerin yardımına polis yetişti Bartın ve Karabük'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna girmek için yanlış okula geldiğini ve kimliğini unuttuğunu fark eden öğrenciler, polis ekiplerince sınava yetiştirildi.

Anadolu Ajansı Giriş: 08.06.2024 - 12:06 Güncelleme: 08.06.2024 - 12:06 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL