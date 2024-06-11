GÜNCELLEME - Bartın'da bir kişi, engelli kız kardeşini dövdüğü iddiasıyla babasını tüfekle öldürdü
Bartın'da engelli kız kardeşine şiddet uyguladığı için babasını tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Bartın'da engelli kız kardeşine şiddet uyguladığı için babasını tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.
İddiaya göre, Ulus ilçesine bağlı Aşağıdere köyünde eve alkollü gelen M.Ç. (61) ile bedensel engelli kızı E.Ç. (27) arasında tartışma çıktı. Babasının kız kardeşini dövdüğünü ve boğmaya çalıştığını gören erkek kardeş T.Ç. (31) ise evdeki tüfekle babasına ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde M.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayın ardından gözaltına alınan T.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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