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        GÜNCELLEME - Bartın'da bir kişi, engelli kız kardeşini dövdüğü iddiasıyla babasını tüfekle öldürdü

        Bartın'da engelli kız kardeşine şiddet uyguladığı için babasını tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 15:18 Güncelleme: 11.06.2024 - 15:20
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        GÜNCELLEME - Bartın'da bir kişi, engelli kız kardeşini dövdüğü iddiasıyla babasını tüfekle öldürdü
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        Bartın'da engelli kız kardeşine şiddet uyguladığı için babasını tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        İddiaya göre, Ulus ilçesine bağlı Aşağıdere köyünde eve alkollü gelen M.Ç. (61) ile bedensel engelli kızı E.Ç. (27) arasında tartışma çıktı. Babasının kız kardeşini dövdüğünü ve boğmaya çalıştığını gören erkek kardeş T.Ç. (31) ise evdeki tüfekle babasına ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde M.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olayın ardından gözaltına alınan T.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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