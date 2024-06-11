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        GÜNCELLEME 2 - Bartın'da engelli kız kardeşini dövdüğü iddiasıyla babasını tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

        Bartın'da engelli kız kardeşine şiddet uyguladığı için babasını tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 15:18 Güncelleme: 11.06.2024 - 15:18
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        GÜNCELLEME 2 - Bartın'da engelli kız kardeşini dövdüğü iddiasıyla babasını tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
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        Bartın'da engelli kız kardeşine şiddet uyguladığı için babasını tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

        İddiaya göre, Ulus ilçesine bağlı Aşağıdere köyünde eve alkollü gelen M.Ç. (61) ile bedensel engelli kızı E.Ç. (27) arasında tartışma çıktı.

        Babasının kız kardeşini dövdüğünü ve boğmaya çalıştığını gören erkek kardeş T.Ç. (31) ise evdeki tüfekle babasına ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde M.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olayın ardından gözaltına alınan T.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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