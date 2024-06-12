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        Türkiye Avrupalı karavancılar için alternatif rota haline geldi

        SELİM BOSTANCI - Avrupalı karavancıların alternatif rota arayışında Türkiye öncelikli ülke oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 11:46 Güncelleme: 12.06.2024 - 11:46
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        Türkiye Avrupalı karavancılar için alternatif rota haline geldi
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        SELİM BOSTANCI - Avrupalı karavancıların alternatif rota arayışında Türkiye öncelikli ülke oldu.

        Almanya ve İsviçre'den 45 günlük gezi kapsamında 13 karavanla Türkiye'ye gelen 26 turist, 7 bölgede birçok yeri gezdi.

        Çanakkale'den başlayarak İstanbul'da tamamladıkları turlarında tarihi ve turistik yerleri görme imkanı bulan kafile, Türkiye'ye hayran kaldı.

        - "Bu milletleri Türkiye'de gezdiriyor olmak bizim açımızdan çok önemli"

        Bartın'ın Kurucaşile ilçesindeki kamp alanında da 3 gün konaklayan ekibe turları boyunca rehberlik yapan Levent Bilgiç, AA muhabirine, Alman ve İsviçreli turistlerin daha önce Rusya ve Ukrayna rotasından Azerbaycan üzerinden İran'a ve farklı ülkelere seyahatlerinin olduğunu söyledi.

        Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupalı karavancıların alternatif rota arayışına girdiğini aktaran Bilgiç, şöyle devam etti:

        "Övünerek söyleyebiliriz ki önceden Türkiye bir geçiş ülkesiyken Taşkent'e, Çin sınırına, Arabistan'a kadar inen programlar yapılırken şu anda Türkiye'de komple bir program yapılıyor. 45 günlük bir Türkiye turu. Bunlar Alman, İsviçreli, Avusturyalı. Avrupa'daki en önemli turizm ülkeleri, en çok döviz bırakan, en çok gezen insanlar. Gezdiklerinde ve memnun bırakıldıklarında Türkiye'ye katma değer bırakarak, arkadaşlarına tavsiyelerle bize turist kazandıracak millet. Dolayısıyla bu milletleri kazanmış olmak ve Türkiye'de gezdiriyor olmak bizim açımızdan çok önemli. Umarız daha da gelişir. Geçen seneye göre araç sayıları arttı, sonbaharda yine daha fazla sayıyla bir organizasyon olacak."

        Bilgiç, Türkiye'nin tarih, doğa, kültür ve turizm alanında zengin bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, "Dünyanın birçok ülkesini görmüş biri olarak bunu net söyleyebilirim. Bu potansiyeli ortaya çıkarmak zorundayız. Yapmamız gereken iyi pazarlama ve iyi hizmet. Avrupalı'nın beklediği bu." diye konuştu.

        Tüm turistlerin kendi karavanlarıyla geldiğini ve rahat gezdiklerini anlatan Bilgiç, "Truva'dan başladık, Bergama'yı, Efes'i gezdik. Daha sonra Pamukkale'yi gezdik. Dalyan'a gidip kaplumbağaları gördük, bot turları yaptık. Oradan devam edip Çıralı'da kaldık. Antalya'yı gezdik, Konya'yı, Mevlana'yı tanıdık. Daha sonra Kapadokya'yı gezdik. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden sonra buraya geldik." dedi.

        Turistlerin Bartın'da konakladığı yerin sahibi Şevki Akar ​​​​da son yıllarda karavanla gelen yabancı turist sayısının arttığını kaydetti.

        Akar, turistlerin deniz ve doğa manzarasını bir arada görmekten etkilendiğini dile getirerek, "Mayıs ayından bu yana gruplar kadar bireysel olarak da yabancı turist ağırladık. Sadece Almanya'dan değil, geçen yıl Kore'den de 20'nin üzerinde misafir ağırladık. Yine İngiltere, İspanya, Rusya'dan da yoğun gelenler var. Turistler, Rusya-Ukrayna savaşıyla bu hattı tanımaya başladılar. Burası bilmedikleri bir yerdi ama savaşla birlikte Avrupa'nın rotası oldu." ifadelerini kullandı.

        - "Bu ülke bizi gerçekten etkiliyor"

        Almanya'dan gelen Thomas Herig de Türkiye turunda gördükleri güzelliklere hayran kaldıklarını söyledi.

        Geçen yıl da karavanla Türkiye'ye geldiğini, bu yıl araç sayısını artırarak 45 günlük tura çıktıklarını aktaran Herig, "Gezdiğimiz, gördüğümüz her yer çok güzeldi. Bu ülke bizi gerçekten etkiliyor. Hepimiz çok mutluyuz. Herkesin de çok hoşuna gitti." dedi.

        İsviçre'den tura katılan Jutta Brendel ise Türkiye'ye ilk kez geldiğini, gördüğü tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerden etkilendiğini dile getirdi.

        Türklerin, güleryüzlü, yardımsever ve cana yakın olduğunu belirten Brendel, ülkeden memnun ayrıldığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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