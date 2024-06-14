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        Bartın'da mavi bayraklı İnkumu Sahili'nde deniz sezonu açıldı

        Bartın'ın İnkumu Sahili'nde, düzenlenen törenle 3 noktaya mavi bayrak asıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 16:26 Güncelleme: 14.06.2024 - 16:26
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        Bartın'da mavi bayraklı İnkumu Sahili'nde deniz sezonu açıldı
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        Bartın'ın İnkumu Sahili'nde, düzenlenen törenle 3 noktaya mavi bayrak asıldı.

        Sahilde gerçekleştirilen törene, Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Gülay Engin ve vatandaşlar katıldı.

        Engin, gazetecilere, mavi bayrağı bu yıl da almanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Mavi bayrak için 33 kriterin bulunduğunu belirten Engin, "Bunları da gerçekleştirdik. İnşallah, bundan sonra daha nice nice mavi bayrakları çekeceğiz." dedi.

        Daha sonra 3 noktaya mavi bayrak asıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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