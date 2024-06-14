Bartın'da mavi bayraklı İnkumu Sahili'nde deniz sezonu açıldı

Mavi bayrak için 33 kriterin bulunduğunu belirten Engin, "Bunları da gerçekleştirdik. İnşallah, bundan sonra daha nice nice mavi bayrakları çekeceğiz." dedi.

Engin, gazetecilere, mavi bayrağı bu yıl da almanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.