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        Bartın'da 2 otomobil çarpıştı 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Bartın'ın Amasra ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 06:16 Güncelleme: 23.06.2024 - 06:16
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        Bartın'da 2 otomobil çarpıştı 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Bartın'ın Amasra ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Selçuk E. (20) idaresindeki 74 AAG 388 plakalı otomobil, Bartın-Kurucaşile kara yolu Aliobası köyü yakınlarında Celil D. (74) yönetimindeki 34 BPN 96 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile Hanife D. (71), Berat Y. (19) ve Erol K. (19) yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan sürücülerden Selçuk E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Berat Y. ve Hanife D. de kurtarılamadı.

        Erol K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Öte yandan, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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