GÜNCELLEME - Bartın'da 2 otomobil çarpıştı 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Bartın'ın Amasra ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Bartın'ın Amasra ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Selçuk Eyşi (20) idaresindeki 74 AAG 388 plakalı otomobil, Bartın-Kurucaşile kara yolu Aliobası köyü yakınlarında Celil Demir (74) yönetimindeki 34 BPN 96 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki Hanife Demir (71), Berat Yaprak (19) ve Erol K. (19) yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan sürücülerden Selçuk Eyşi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Berat Yaprak ve Hanife Demir de kurtarılamadı.
Erol K'nin sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
- Kuzenlerin cenazeleri defnedildi
Kazada yaşamlarını yitiren ve kuzen oldukları öğrenilen Selçuk Eyşi ile Berat Yaprak'ın cenazeleri, Amasra ilçesine bağlı Yahyayazıcılar köyü camisine getirildi.
Kuzenlerin aile üyeleri, taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına hakim olamadı.
Cenazeler, öğle vaktinde kılınan namazın ardından Kurucaşile ilçesine bağlı Karaman köyünde aile kabristanlığına defnedildi.
Bu arada kazada vefat eden Hanife Demir'in yarın defnedileceği öğrenildi.
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