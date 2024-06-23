Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        GÜNCELLEME - Bartın'da 2 otomobil çarpıştı 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Bartın'ın Amasra ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 06:16 Güncelleme: 23.06.2024 - 06:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Bartın'da 2 otomobil çarpıştı 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bartın'ın Amasra ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Selçuk Eyşi (20) idaresindeki 74 AAG 388 plakalı otomobil, Bartın-Kurucaşile kara yolu Aliobası köyü yakınlarında Celil Demir (74) yönetimindeki 34 BPN 96 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlardaki Hanife Demir (71), Berat Yaprak (19) ve Erol K. (19) yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan sürücülerden Selçuk Eyşi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Berat Yaprak ve Hanife Demir de kurtarılamadı.

        Erol K'nin sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Öte yandan, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

        - Kuzenlerin cenazeleri defnedildi

        Kazada yaşamlarını yitiren ve kuzen oldukları öğrenilen Selçuk Eyşi ile Berat Yaprak'ın cenazeleri, Amasra ilçesine bağlı Yahyayazıcılar köyü camisine getirildi.

        Kuzenlerin aile üyeleri, taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına hakim olamadı.

        Cenazeler, öğle vaktinde kılınan namazın ardından Kurucaşile ilçesine bağlı Karaman köyünde aile kabristanlığına defnedildi.

        Bu arada kazada vefat eden Hanife Demir'in yarın defnedileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Tatilciler dönüş yolunda!
        Tatilciler dönüş yolunda!
        İşte ihtimaller ve muhtemel rakipler
        İşte ihtimaller ve muhtemel rakipler
        Kaza mı cinayet mi? Melek'in öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı
        Kaza mı cinayet mi? Melek'in öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Siber saldırı sonrası BtcTurk'ten yeni açıklama
        Siber saldırı sonrası BtcTurk'ten yeni açıklama
        Büyük tehlike her geçen gün artıyor: "Marmara'nın başının üstünde kılıç gibi sallanıyor"
        Büyük tehlike her geçen gün artıyor: "Marmara'nın başının üstünde kılıç gibi sallanıyor"
        Duvar pilatesinin sırrı ne?
        Duvar pilatesinin sırrı ne?
        Yunanistan'da havai fişekler adayı yaktı
        Yunanistan'da havai fişekler adayı yaktı
        3 gün boyunca takip edip vahşice katletti, dakikalarca başında bekledi: İşte caninin ifadesi
        3 gün boyunca takip edip vahşice katletti, dakikalarca başında bekledi: İşte caninin ifadesi
        Otogar tıklım tıklım!
        Otogar tıklım tıklım!
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Yaşları 12 ve 14! İki kardeş otelde ölü bulundu
        Yaşları 12 ve 14! İki kardeş otelde ölü bulundu
        Kurban Bayramı tatilinde 30 binlik nüfus 500 bine çıktı: 450 ton çöp toplandı
        Kurban Bayramı tatilinde 30 binlik nüfus 500 bine çıktı: 450 ton çöp toplandı
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        Fatih Terim'den Montella çağrısı!
        Fatih Terim'den Montella çağrısı!
        3 kez mutlak ölümden döndü
        3 kez mutlak ölümden döndü
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?

        Benzer Haberler

        Elinde oyuncağı, ağabeyinin tabutunun başında gözyaşı döktü
        Elinde oyuncağı, ağabeyinin tabutunun başında gözyaşı döktü
        Bartın'da 2 otomobil çarpıştı 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Bartın'da 2 otomobil çarpıştı 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Bartın'da düğün sonrası kaza: 3 ölü, 2 yaralı
        Bartın'da düğün sonrası kaza: 3 ölü, 2 yaralı
        80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarını geçen yıl 650 bin kişi ziyar...
        80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarını geçen yıl 650 bin kişi ziyar...
        Arılardan kaçarken yamaçtan yuvarlanıp yaralandı
        Arılardan kaçarken yamaçtan yuvarlanıp yaralandı
        Bartın'da 'Akıllı Taşkın Uyarı Sistemi' kurulumu başladı
        Bartın'da 'Akıllı Taşkın Uyarı Sistemi' kurulumu başladı