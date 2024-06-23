GÜNCELLEME - Bartın'da 2 otomobil çarpıştı 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bu arada kazada vefat eden Hanife Demir'in yarın defnedileceği öğrenildi.

Kazada yaşamlarını yitiren ve kuzen oldukları öğrenilen Selçuk Eyşi ile Berat Yaprak'ın cenazeleri, Amasra ilçesine bağlı Yahyayazıcılar köyü camisine getirildi.

Ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Berat Yaprak ve Hanife Demir de kurtarılamadı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Hanife Demir (71), Berat Yaprak (19) ve Erol K. (19) yaralandı.

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