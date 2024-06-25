Bartın'dan kısa kısa

Bartın Üniversitesince (BARÜ) yürütülen proje kapsamında kentte iki binada yapılacak "yeşil çatı" uygulamalarının en iyi örnekleri teknik geziyle incelendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliğiyle birlikte Bartın'da yaşanan sel ve kuraklık risklerinin azaltılmasını amaçlayan "İklim Değişikliğine Uyum Stratejileri: Bartın'da Taşkın ve Su Kıtlığı Risklerinin Azaltılması (BİRUS) Projesi" kapsamında çalışmalar devam ediyor.

İl Özel İdaresi ile Bartın Belediyesinin ortak olduğu projenin üçüncü aktivitesi doğrultusunda "yeşil çatı" uygulamalarına yönelik ilk saha ziyareti gerçekleştirildi.

BARÜ Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Artar ve proje akademik danışmanları ile BARÜ Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı ve Bartın Belediyesi teknik kadrosundan oluşan ekip, iyi uygulama örneklerini yerinde görmek için İstanbul'a giderek incelemelerde bulundu. - Hijyen eğitimi düzenlendi Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu tarafından "İşimiz Temiz Projesi" kapsamında hijyen eğitimi düzenlendi. Kurul Başkanı Mine Fırıncıoğlu, yaptığı konuşmada, hijyenin sağlıklı yaşamın ve iş yerlerinde güvenli çalışma ortamının temel taşı olduğunu belirtti.

Özellikle yiyecek-içecek, konaklama ve ulaşım sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler için hijyen kurallarının eksiksiz uygulanması gerektiğini aktaran Fırıncıoğlu, "Eğitimimiz, işletmelerin hijyen standartlarını yükseltmelerine yardımcı olarak, olası sağlık risklerini en aza indirmeyi ve sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmayı hedeflemektedir. Hijyen bilincinin artırılması, aynı zamanda iş yerlerinde verimliliği ve güvenilirliği de pekiştirmektedir. Kurul olarak bizler de üzerimize düşen sosyal sorumluluğu yerine getirerek bu konudaki çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.