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        Ulus'ta orman ürünleri taşıyan araçlara yönelik denetim düzenlendi

        Bartın'ın Ulus ilçesinde orman ürünleri taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 14:58 Güncelleme: 26.06.2024 - 15:00
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        Ulus'ta orman ürünleri taşıyan araçlara yönelik denetim düzenlendi
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        Bartın'ın Ulus ilçesinde orman ürünleri taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, orman ve köy yollarından ana arterlere bağlanan noktalarda denetim düzenledi.

        Ekipler, durdurulan araçlarda sevk pusulası ve mesaha kontrolü yaptı.

        Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, yaptığı açıklamada, denetimlerin devam edeceğini belirtti.

        Gelecek kuşakların emaneti olan ormanlar için nöbette olduklarını vurgulayan Bayraktaroğlu, "Ormanlarımızı korumak, geleceği kurtarmaktır. Bu konuda kararlılığımız devam edecek. Ormanlarımızın zarar görmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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