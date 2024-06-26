Ulus'ta orman ürünleri taşıyan araçlara yönelik denetim düzenlendi

Gelecek kuşakların emaneti olan ormanlar için nöbette olduklarını vurgulayan Bayraktaroğlu, "Ormanlarımızı korumak, geleceği kurtarmaktır. Bu konuda kararlılığımız devam edecek. Ormanlarımızın zarar görmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ekipler, durdurulan araçlarda sevk pusulası ve mesaha kontrolü yaptı.

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