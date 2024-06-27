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        Bartın'dan kısa kısa

        Bartın Üniversitesi'nde (BARÜ) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu almaya hak kazanan program sayısı 10'a yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 12:41 Güncelleme: 27.06.2024 - 12:42
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        Bartın'dan kısa kısa
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        Bartın Üniversitesi'nde (BARÜ) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu almaya hak kazanan program sayısı 10'a yükseldi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TYÇ logosuna sahip programlar, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alacak.

        Rektör Prof Dr. Orhan Uzun, BARÜ bünyesinde çalışmalarda kaliteyi her zaman merkeze aldıklarını belirtti.

        Kalite süreçlerinin içselleştirilmesi, tabana yayılması ve bu durumun kültürel pratiğe dönüşmesi konusunda yoğun gayret içerisinde olduklarını vurgulayan Uzun, "Tüm süreçlerimizi Yükseköğretim Kurulumuzun sürekli gelişim ve öğrencilerimizin evrensel yeterliliklere ulaşması noktasında teşvikleriyle hayata geçiriyoruz. Gösterilen gayretlerle üniversitemizde TYÇ logosu alan program sayılarının artmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        - Bartın'da İl Su Kurulu Toplantısı yapıldı

        Bartın'da İl Su Kurulu Toplantısı, Vali Nurtaç Arslan başkanlığında gerçekleştirildi.

        Valilik 15 Temmuz Şehitleri Salonu'nda düzenlenen toplantıda, kurumlar tarafından kentteki su kaynaklarının daha etkin şekilde korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar görüşüldü.

        Toplantıya, vali yardımcıları, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Satuk Buğra Fındık, Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanı Mustafa Dal, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, İller Bankası Kastamonu Bölge Müdürü Beyhan İnce, DSİ 23. Bölge ve Karayolları 15. Bölge yetkilileri ile kurum temsilcileri katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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