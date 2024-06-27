Bartın'dan kısa kısa

Bartın Üniversitesi'nde (BARÜ) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu almaya hak kazanan program sayısı 10'a yükseldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TYÇ logosuna sahip programlar, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alacak.

Rektör Prof Dr. Orhan Uzun, BARÜ bünyesinde çalışmalarda kaliteyi her zaman merkeze aldıklarını belirtti.

Kalite süreçlerinin içselleştirilmesi, tabana yayılması ve bu durumun kültürel pratiğe dönüşmesi konusunda yoğun gayret içerisinde olduklarını vurgulayan Uzun, "Tüm süreçlerimizi Yükseköğretim Kurulumuzun sürekli gelişim ve öğrencilerimizin evrensel yeterliliklere ulaşması noktasında teşvikleriyle hayata geçiriyoruz. Gösterilen gayretlerle üniversitemizde TYÇ logosu alan program sayılarının artmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.