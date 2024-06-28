Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'da belediye deposundan izinsiz malzeme aldıkları iddia edilen 6 kişiye soruşturma

        Bartın Belediyesinin, depodan izinsiz aldıkları malzemeleri bir iş yerine bıraktıkları iddiasıyla 6 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından soruşturma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 15:39 Güncelleme: 28.06.2024 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'da belediye deposundan izinsiz malzeme aldıkları iddia edilen 6 kişiye soruşturma
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bartın Belediyesinin, depodan izinsiz aldıkları malzemeleri bir iş yerine bıraktıkları iddiasıyla 6 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından soruşturma açıldı.

        Bartın Belediyesi, deposunda bulunan çeşitli malzemelerin yasa dışı olarak alınıp bir iş yerine bırakıldığını tespit etmesinin ardından 4'ü çalışan 6 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        Savcılığın talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğüne çağrılan 6 şüpheli, ifadelerinin ardından salıverildi. Konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

        Belediyeden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Bartın Belediyesinin, tüm faaliyetlerinde her zaman hukuka, mevzuata ve kamu yararına uygun hareket ettiği belirtilerek, "Bu kapsamda belediyemiz deposundan sıfır malzemelerin alınıp çuvallarla bir iş yerine bırakıldığının tespit edilmesi üzerine adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuş, suç duyurumuz üzerine de adli makamlarca derhal soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öğretmen eş kaçmaya çalıştı! Uzman çavuş koca öldürdü!
        Öğretmen eş kaçmaya çalıştı! Uzman çavuş koca öldürdü!
        Asgari ücret zammı gerçekten enflasyonu artırıyor mu?
        Asgari ücret zammı gerçekten enflasyonu artırıyor mu?
        Dünyanın takip ettiği münazarada 'İstanbul' arası
        Dünyanın takip ettiği münazarada 'İstanbul' arası
        Elektriğe yüzde 38 zam
        Elektriğe yüzde 38 zam
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Futbol sahasında dev obruk oluştu!
        Futbol sahasında dev obruk oluştu!
        "Sektör jön sıkıntısı çekiyor"
        "Sektör jön sıkıntısı çekiyor"
        Düellonun kazananı kim?
        Düellonun kazananı kim?
        FATF Başkanı'ndan Türkiye açıklaması
        FATF Başkanı'ndan Türkiye açıklaması
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        Gürültü kavgasında 5 kişilik aileyi yok etti! İşte caniye istenen ceza!
        Gürültü kavgasında 5 kişilik aileyi yok etti! İşte caniye istenen ceza!
        Türkiye gri listeden çıktı
        Türkiye gri listeden çıktı
        Bakan Şimşek'ten 'Başardık' mesajı
        Bakan Şimşek'ten 'Başardık' mesajı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Londra'da yaşayan Isidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Londra'da yaşayan Isidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Öldükten 11 yıl sonra toprağa verildi
        Öldükten 11 yıl sonra toprağa verildi
        Kolici katil üç ay sekiz günlük sürede 5 cinayet işledi!
        Kolici katil üç ay sekiz günlük sürede 5 cinayet işledi!
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"

        Benzer Haberler

        Belediye depolarından malzeme satışı iddiasıyla 4'ü belediye personeli 6 ki...
        Belediye depolarından malzeme satışı iddiasıyla 4'ü belediye personeli 6 ki...
        Talaşların alev aldığı sunta atölyesindeki yangın söndürüldü
        Talaşların alev aldığı sunta atölyesindeki yangın söndürüldü
        Bartın'dan kısa kısa
        Bartın'dan kısa kısa
        Minibüs ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada; 1 yaralı
        Minibüs ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada; 1 yaralı
        Ulus'ta orman ürünleri taşıyan araçlara yönelik denetim düzenlendi
        Ulus'ta orman ürünleri taşıyan araçlara yönelik denetim düzenlendi
        Polis babasının beylik tabancasıyla intihar etti
        Polis babasının beylik tabancasıyla intihar etti