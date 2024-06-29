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        Bartın'da 6 genç girişimciye, "kurulum hibesi" verilecek

        Bartın'da, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında "Genç Girişimci Kurulum Hibesi"nden 6 kişi faydalanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 13:42 Güncelleme: 29.06.2024 - 13:43
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        Bartın'da 6 genç girişimciye, "kurulum hibesi" verilecek
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        Bartın'da, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında "Genç Girişimci Kurulum Hibesi"nden 6 kişi faydalanacak.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen törene, İl Müdürü Yasin Önder ile 6 genç girişimci katıldı.

        Önder, yaptığı konuşmada, geçen yıl mantar, arıcılık ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği eğitimi alan 6 genç girişimcinin, desteklerden faydalandığını belirtti.

        Genç girişimcilerin, hayallerindeki işletmeyi kurabileceğini kaydeden Önder, şöyle konuştu:

        "Hibe destek konuları, babadan oğula geçen meslek konuları olması nedeniyle aile işletmelerinin sürdürülebilirliği sağlanacaktır. KDAKP kapsamında, 2023 yılı içerisinde finansal okur yazarlık, proje hazırlama, pazar analizi, iş planı hazırlama ve teorik eğitimlerine katılarak, başarılı olan gençler desteklenmektedir. 18-40 yaş arasında olan, proje bölgesi köylerde ikamet eden 6 genç girişimciye, yüzde 70 hibe desteğiyle toplamda 2 milyon 772 bin lira destek sağlanacaktır."

        Daha sonra "Genç Girişimci Kurulum Hibesi" sözleşmeleri imzalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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