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        Bartın'da yaz Kur'an kursları başladı

        Bartın'da yaz Kur'an kursları düzenlenen törenle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 15:40 Güncelleme: 01.07.2024 - 15:41
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        Bartın'da yaz Kur'an kursları başladı
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        Bartın'da yaz Kur'an kursları düzenlenen törenle başladı.

        İl Müftülüğünce Orduyeri Camisi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Vali Vekili Hasan Hüseyin Uzan, yaz Kur'an kurslarının öğrenciler için büyük önem arz ettiğini belirtti.

        Kursların gençlerin dini ve manevi gelişimlerine katkı sağlayan, onları geleceğe hazırlayan önemli bir eğitim süreci olduğunu aktaran Uzan, "Burada öğrendiğiniz ilmi bilgi ve manevi değerler, yalnızca yaz tatilinde değil, hayatınızın her anında size yol gösterecek rehberler olacaktır. Bu kurslarda öğrendiklerinizi, okullar açıldığında da uygulamalı ve arkadaşlarınıza örnek olmalısınız. Bu, hem sizin kişisel gelişiminiz için hem de toplumumuzun manevi değerlerini yaşatmak için büyük fırsattır." diye konuştu.

        İl Müftüsü Ömer Keskin de öğrencilerin kurslarda öğrendiklerini hayatları boyunca uygulamalarını beklediklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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