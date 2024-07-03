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        "Astoria Grande" kruvaziyeri 995 yolcusuyla Amasra'ya geldi

        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demirledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 12:32 Güncelleme: 03.07.2024 - 12:32
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        "Astoria Grande" kruvaziyeri 995 yolcusuyla Amasra'ya geldi
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        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demirledi.

        İstanbul'un ardından Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm merkezi Amasra ilçesine 995 yolcu ve 432 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğindeki 11 katlı geminin yolcularını, Kaymakam Kadir Perçi, Belediye Başkanı Recai Çakır ile diğer yetkililer karşıladı.

        İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Amasra'yı tanıtan broşürler dağıtıldı.

        Turistler, daha sonra ilçedeki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

        Bazı turistler de tur otobüsleri ile Karabük'ün tarihi Safranbolu ilçesine hareket etti.

        Ziyaretçiler, gün boyunca rehberler eşliğinde Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü'nü gezecek.

        Kruvaziyerin akşam saatlerinde Samsun'a hareket edeceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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