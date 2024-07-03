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        BARÜ ile Zonguldak BEÜ arasında "Kütüphane ve Bilgi Paylaşım Protokolü" imzalandı

        Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) arasında "Kütüphane ve Bilgi Paylaşım Protokolü" imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 13:06 Güncelleme: 03.07.2024 - 13:09
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        BARÜ ile Zonguldak BEÜ arasında "Kütüphane ve Bilgi Paylaşım Protokolü" imzalandı
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        Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) arasında "Kütüphane ve Bilgi Paylaşım Protokolü" imzalandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer tarafından imzalanan protokolle, binlerce basılı materyal ve milyonlarca elektronik yayına sahip her iki kuruma ait kütüphaneler üniversite bileşenleri tarafından karşılıklı olarak kullanıma açıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzun, bölge üniversitelerinin paydaşlarına daha geniş bir bilgi ağına erişim imkanı sunmasının, nitelikli eğitim ve bilgiye erişimin yaygınlaşmasında önemli olduğunu vurguladı.

        Bölge üniversiteleri olarak geliştirdikleri paydaşlıklar içerisinde çalışmaları sürdürülebilir şekilde hayata geçirmek ve gelecek nesillere değer katmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Uzun, şunları kaydetti:

        "İmzaladığımız bu protokol ile iki üniversite arasında bilgi köprüsü kuruyor, binlerce kaynağımızı araştırmacı ve okurlarla buluşturmayı hedefliyoruz. Tıpkı gökyüzü gibi bilginin de herkesin olduğuna ve paylaştıkça değerleneceğine inanıyoruz. Bu düşüncelerle bölgemize katkı sunacak çalışmalarımızın devam etmesi hedefiyle, geliştirilebilecek iş ve güç birlikleri için Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. Sayın İsmail Hakkı Özölçer'e yakın ilgileri dolayısıyla teşekkür ediyorum."

        Özölçer de bu protokolün üniversiteler arasında bilgi ve kaynak paylaşımını artırarak, akademik çalışmaların daha verimli yürütülmesini sağlayacağını anlattı.

        Öğrenciler ile personelin daha geniş bilgi ağına erişim imkanına sahip olacağını, araştırmalarında basılı ve elektronik kaynaklardan kapsamlı şekilde faydalanabileceklerini aktaran Özölçer, iş birliğinin, akademik başarıyı ve araştırma kalitesini artıracağına inandıklarını, bu tür iş birliklerinin üniversiteler arasında dayanışmayı her daim güçlendireceğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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