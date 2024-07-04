Bartın'dan kısa kısa

Arslan, öğrencilerin ailelerini ve öğretmenlerini de tebrik etti.

Gazi Ortaokulu öğrencisi İkra Beren Koşar ve Borsa İstanbul Ortaokulu öğrencisi Mustafa Emir Aydın'ı kutlayan Arslan, öğrencilere bundan sonraki eğitim hayatlarında başarı diledi.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer alan öğrenciler, Vali Arslan'ı ziyaret etti.

Toplantıda, Vali Yardımcısı Zeynep Topcu, Açık Kapı Şube Müdürü Arzu Akbulut ve ilgili kurum müdürleri de hazır bulundu.

Valilikteki Kaymakam Hüsnü Bey Salonu'nda gerçekleşen toplantıda vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Arslan, her konunun takipçisi olacağını belirtti.

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