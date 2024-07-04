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        Bartın'dan kısa kısa

        Bartın Valisi Nurtaç Arslan, "Halk Günü" buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 17:25 Güncelleme: 04.07.2024 - 17:27
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        Bartın'dan kısa kısa
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        Bartın Valisi Nurtaç Arslan, "Halk Günü" buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Valilikteki Kaymakam Hüsnü Bey Salonu'nda gerçekleşen toplantıda vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Arslan, her konunun takipçisi olacağını belirtti.

        Toplantıda, Vali Yardımcısı Zeynep Topcu, Açık Kapı Şube Müdürü Arzu Akbulut ve ilgili kurum müdürleri de hazır bulundu.

        - LGS birincileri valilikte ağırlandı

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer alan öğrenciler, Vali Arslan'ı ziyaret etti.

        Gazi Ortaokulu öğrencisi İkra Beren Koşar ve Borsa İstanbul Ortaokulu öğrencisi Mustafa Emir Aydın'ı kutlayan Arslan, öğrencilere bundan sonraki eğitim hayatlarında başarı diledi.

        Arslan, öğrencilerin ailelerini ve öğretmenlerini de tebrik etti.

        Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin aileleri hazır bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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