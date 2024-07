Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Barosu Yeni Hizmet Binasının açılışında konuştu:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Niteliği daha da artırarak vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden, adalet hizmetlerinden daha fazla faydalanabilmelerinin, daha kaliteli hizmet alabilmelerinin yolunu açmaya devam edeceğiz." dedi.

Tunç, Bartın Barosu Yeni Hizmet Binasının açılışında yaptığı konuşmada, avukatların burada güzel hizmetler, çalışmalar gerçekleştireceğini söyledi.

Hiçbir alanda adaletten ayrılmamak gerektiğini vurgulayan Tunç, adaletin tecellisi için de hukuk devletinin şart olduğunu kaydetti.

Tunç, hukuk devletinin ön koşulunun da tarafsız ve bağımsız yargı olduğunun altını çizerek, tarafsız ve bağımsız yargının da iddia, savunma ve hükümden oluştuğunu anlattı.

Savcı, hakim, avukat bir arada olmadıktan sonra adaletin, dolayısıyla hukuk devletinin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını belirten Tunç, yargının en önemli ayaklarından birinin savunma ve avukatlar olduğunu aktardı.

Tunç, savunma hakkı ve avukatların, hukuk devletinin ön koşulu olduğunu dile getirerek, avukatların savunma makamının güçlendirilmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Avukatlık mesleğinin öneminden bahseden Tunç, "Avukatlarımızın çalışma koşullarını iyileştirmek, onların niteliklerini artırmak bizim görevimiz. Adalet Bakanlığı olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Avukatlarımızla ilgili bugüne kadar Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde çok sayıda düzenlemeler yapıldı. Bundan sonra da yapılmaya devam edecek. Avukatlarımızın başarısı, yargının başarısı, avukatlarımızın başarısı haklının başarısı. Yani adalet tecelli ederken, o adaletin tecellisine, avukatın katkısı yadsınamaz. O adaletin ortaya çıkması, her şeyden daha değerli. O nedenle avukatlarımızın yaptığı görev, kutsal bir görev. Onlar bu görevi yaparken bizlerin her zaman onların emirlerine amade olduğumuzu da belirtmek istiyorum." diye konuştu.