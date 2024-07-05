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        TCG Yıldırım Fırkateyni Bartın'da ziyarete açıldı

        Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Yıldırım Fırkateyni, Bartın'da ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 17:03 Güncelleme: 05.07.2024 - 17:03
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        TCG Yıldırım Fırkateyni Bartın'da ziyarete açıldı
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        Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Yıldırım Fırkateyni, Bartın'da ziyarete açıldı.

        Amasra ilçesindeki Büyük Liman iskelesine demirleyen gemi, ilgi gördü.

        Gemiyi gezmek isteyenler, iskelede kuyruk oluşturdu.

        Gruplar halinde gemiye alınan ziyaretçilere, askerler eşlik etti, TCG Yıldırım Fırkateyni hakkında bilgi verdi.

        Gemiyi gezenler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Gemi, 2 gün ziyarete açık kaldıktan sonra 6 Temmuz'da limandan ayrılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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