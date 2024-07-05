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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan UEFA'nın Merih Demiral kararına tepki:

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, UEFA'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yapılan Türkiye-Avusturya maçında "bozkurt" işareti yapması nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç men cezası vermesine ilişkin, "Karar çok yanlış, haksız bir karar. Kabul edilebilecek bir karar değil. Maalesef UEFA burada çok haksızca bir karar aldı ve çok büyük bir hata yaptı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 18:40 Güncelleme: 05.07.2024 - 18:40
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan UEFA'nın Merih Demiral kararına tepki:
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, UEFA'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yapılan Türkiye-Avusturya maçında "bozkurt" işareti yapması nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç men cezası vermesine ilişkin, "Karar çok yanlış, haksız bir karar. Kabul edilebilecek bir karar değil. Maalesef UEFA burada çok haksızca bir karar aldı ve çok büyük bir hata yaptı." dedi.

        Bartın'ın Amasra ilçesindeki Büyük Liman iskelesine demirleyerek ziyarete açılan Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Yıldırım Fırkateyni'ni gezen Bakan Tunç, gemi hakkında bilgi aldı, personelle sohbet etti.

        Tunç, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, fırkateyne büyük ilginin olduğunu söyledi.

        TCG Yıldırım'ın tarihsel sürecini ve bundan sonra yapacağı çalışmalarla ilgili gemi komutanından bilgi aldıklarını aktaran Tunç, "Memleketimizde Yavuz sınıfı fırkateynimiz, bu çapta büyük savaş gemisi Amasra ve Bartın'ımıza hiç gelmemişti. Bugün TCG Yıldırım'ı mürettebatıyla, komutanlarımızla misafir etmekten mutlu olduk. Burada birkaç gün daha demirleyecek. Özellikle okullar da tatil, çocuklarıyla beraber Mavi Vatan'ımızın nasıl savunulduğunun, Mavi Vatan'ımızdaki kapasitemizin ne olduğunun burada görülmesi açısından büyük bir fırsat. İnşallah herkes gelecektir." diye konuştu.

        - "İnşallah Hollanda'yı yenerek bunun cevabını vereceğiz"

        Bakan Tunç, UEFA'nın milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç men cezası vermesine ilişkin soru üzerine, futbolcunun yaptığı işaretin yasak olmadığını belirtti.

        Bütün dünyada futbol maçlarında, futbolcuların sevinçlerini kendi istedikleri şekilde gösterdiğini dile getiren Tunç, şunları söyledi:

        "Bu bir siyasi simge değil. Bozkurt simgesini göstermesi, seyircilerin ona yönelik sevgisine karşı, cevap vermesi çok normal. Karar çok yanlış, haksız bir karar. Kabul edilebilecek bir karar değil. Maalesef UEFA burada çok haksızca bir karar aldı ve çok büyük bir hata yaptı. İnşallah Hollanda'yı yenerek bunun cevabını vereceğiz. Merih orada oynayamasa bile arkadaşlarının cevabı bütün dünyanın, Avrupa'nın gözü önünde vereceklerine inanıyorum."

        Tunç, bu tür yanlış kararların verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Spor, kardeşlik, dostluk, barış. Avusturya maçında Merih'in oyunu hepimizin gönlünde taht kurdu. Dolayısıyla yanlış bir karar. Bu kararı telafi etmenin yolu inşallah Hollanda karşısında galip gelmek, yarı finale kalmak, 2 maçtan sonra da finalde Merih'in gollerini seyretmek. İnşallah o noktaya da gelir. Millilerimizle gurur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da maçta olacağını öğrendik. Büyük bir coşkuyla takımımıza dua ediyoruz. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. İnşallah başarılı bir futbolla bunun cevabını vereceklerdir." ifadelerini kullandı.

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