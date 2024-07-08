Bartın'dan kısa kısa

Bartın'da meydana gelen motosiklet kazalarına ilişkin Vali Nurtaç Arslan başkanlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik 15 Temmuz Şehitleri Salonu'nda İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığının bilgilendirme sunumlarının yapıldığı toplantıda, sürücü kurslarında motosiklet ehliyeti için başvuranlara verilecek eğitimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca sürücülerin trafikte dikkat etmesi gereken hususlar, il genelinde motosiklet kazalarının önlenmesine ve azaltılmasına yönelik alınan tedbirler, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri ve denetimlerle ilgili öneriler alındı.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Yarbay Yavuz Daylak, Vali yardımcıları, birim amirleri ile kente faaliyet gösteren sürücü kursu sahipleri ve eğitimcileri katıldı. - İl Encümen toplantısı yapıldı Bartın'da il encümeni, Vali Yardımcısı ve Genel Sekreter Uğur Karakaya başkanlığında 2 gündem maddesiyle toplandı. İl Özel İdaresinde gerçekleşen toplantıda, İmar ve Kentsel İyileştirme ile Mali Hizmetler müdürlüklerine ait gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.