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        Bartın'da Eğitim Değerlendirme Toplantısı yapıldı

        Bartın'da Eğitim Değerlendirme Toplantısı Vali Nurtaç Arslan başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 16:10 Güncelleme: 10.07.2024 - 16:12
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        Bartın'da Eğitim Değerlendirme Toplantısı yapıldı
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        Bartın'da Eğitim Değerlendirme Toplantısı Vali Nurtaç Arslan başkanlığında gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda konuşan Arslan, eğitim faaliyetlerinin, geçmiş dönemde olduğu gibi güvenli ve kesintisiz sürdürülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

        Öğrencilerin okullarından donanımlı şekilde mezun olmaları gerektiğini belirten Arslan, bu konuda gerekli planlamaların yapılmasını ve tedbirlerin alınmasını istedi.

        Toplantıda 2023-2024 eğitim öğretim yılında yapılan eğitim faaliyetleri, tamamlanan projeler, LGS ve YKS'de Bartın'ın başarı durumu, okul inşaatları, okul ve çevrelerinin güvenliği konusunda yapılan çalışmalar ile yeni dönemde planlanan çalışmalar değerlendirildi.

        ​​​​​​​Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı ile müdürlük yöneticileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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