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        Bartın'da "Huzurlu Sokaklar" uygulamasında araması bulunan 2 kişi yakalandı

        Bartın'da gerçekleştirilen "Huzurlu Sokaklar" uygulaması kapsamında araması bulunan 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 15:01 Güncelleme: 11.07.2024 - 15:01
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        Bartın'da "Huzurlu Sokaklar" uygulamasında araması bulunan 2 kişi yakalandı
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        Bartın'da gerçekleştirilen "Huzurlu Sokaklar" uygulaması kapsamında araması bulunan 2 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve üç ilçede 18 ekip ve 80 personelin katılımıyla asayiş uygulama yapıldı.

        Uygulamada, 951 kişi sorgulandı, 28 kıraathane, çay ocağı ve çay evi, 13 metruk bina ve çevresi, 11 park, bahçe içi ve çevresi, 16 cadde ve sokak çevresi,18 kafe ve restoran, 2 ırmak şeridi ve çevresi, 5 meydan ve çevresi, 3 terminal çevresi, 9 halk ve köy otobüs durakları ile 272 araç kontrol edildi.

        Kontrollerde araması bulunan 2 kişi yakalandı, şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda ise 1,05 gram esrar ile 1,29 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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