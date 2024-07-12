Bartın Üniversitesinde "15 Temmuz" konferansı düzenlendi

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında konferans gerçekleştirildi.

Konferansın açılışında konuşan Vali Nurtaç Arslan, 15 temmuz 2016'da Türk milletinin demokrasiye olan inancının ve vatan sevgisinin tüm dünyaya gösterildiğini, topyekun bir direniş sergilendiğini söyledi.

O günkü kahramanlıklarıyla tarihe adını altın harflerle yazdıran şehitlerin bıraktıkları mukaddes emanetin sorumluluğunu taşıdıklarını kaydeden Arslan, "Aziz milletimiz, milli iradesine yöneltilen hiçbir girişime asla izin vermeyecektir." dedi.

Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun da 15 Temmuz 2016’da yaşananların toplum hafızasından silinmeyeceğini vurguladı.

Ülke olarak terörle mücadelede kritik bir eşikten geçilen dönemde, şer odaklarının ortağı konumundaki FETÖ'nün darbe girişimiyle karşı karşıya kalındığını dile getiren Uzun, "Millet iradesinin hiçe sayıldığı hain darbe girişimine karşı tek yürek ve tek bilek olarak sadece şanlı bir zaferi değil, aynı zamanda geleceğimizi de kazandık. Aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatanına, bayrağına, bağımsızlığına ve geleceğine olan bağlılığını bir kez daha ispatlamıştır. Bizler canları pahasına vatan müdafaası yapan ve milli irade destanını yazan şehitlerimiz ile milletimizin direnişini 8 yıl değil, 80 yıl da geçse unutmayacağız, unutturmayacağız." diye konuştu.