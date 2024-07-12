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        Bartın'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Bartın'da ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 20:52 Güncelleme: 12.07.2024 - 20:52
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        Bartın'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Bartın'da ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Radet A. (42) yönetimindeki 74 BS 637 plakalı otomobil, Karabük-Bartın yolu Abdipaşa beldesi Yeni Mahalle mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

        Sürücü ile babası Hasan A. (72), annesi Hatice A. (70) ve kızı Damla A. (11) yaralandı, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaptıkları kontrolde Hasan A'nın hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Hasan A'nın cenazesi de aynı hastanenin morguna konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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