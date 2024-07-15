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        15 Temmuz şehidi Özel Harekat Camisi imamı Yaman, Bartın'daki mezarı başında anıldı

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı saldırısında şehit olan Özel Harekat Camisi imamı Mustafa Yaman, Bartın'da kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 15:52 Güncelleme: 15.07.2024 - 15:52
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        15 Temmuz şehidi Özel Harekat Camisi imamı Yaman, Bartın'daki mezarı başında anıldı
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        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı saldırısında şehit olan Özel Harekat Camisi imamı Mustafa Yaman, Bartın'da kabri başında anıldı.

        Bartın Valiliğince düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında ilk olarak şehidin Ulus ilçesine bağlı Çubuklu köyündeki evinin önünde Kur'an tilaveti yapıldı, dualar edildi.

        Daha sonra Vali Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya ve il protokolü şehidin mezarına karanfil bıraktı. Arslan ile diğer yetkililer, şehidin annesi Kezban, babası Mehmet, kız kardeşi Hacer ve ağabeyi Mevlüt Yaman'a başsağlığı diledi.

        Vali Arslan, gazetecilere, 15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü tarafından kalkışılan hain darbe girişiminin milletin kahramanca mücadele ve direnişi sonucu püskürtülmesinin onurunu yaşadıklarını söyledi.

        Aynı zamanda 253 şehit verilmesinin hüznünü de hissettiklerini dile getiren Arslan, "Allah öncelikle şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. 2 binden fazla insanımız da gazi oldu, onlara da şükranlarımızı sunuyoruz. Sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Allah bir daha memleketimizi böyle imtihanlarla karşılaştırmasın." dedi.

        Şehidin annesi Kezban Yaman da 8 yıl geçmesine rağmen acılarının hala 8 saat geçmiş gibi olduğunu ifade ederek, "İlk günkü gibi acımız taze. Bu acıları yaşadık. Allah bir daha kimseye yaşatmasın." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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