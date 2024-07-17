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        Amasra "Astoria Grande" kurvaziyerini ağırladı

        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na temmuz ayının ikinci seferini yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 14:37 Güncelleme: 17.07.2024 - 14:37
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        Amasra "Astoria Grande" kurvaziyerini ağırladı
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        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na temmuz ayının ikinci seferini yaptı.

        İstanbul'un ardından Bartın'ın Amasra ilçesine 845 yolcu ve 446 kişilik mürettebatıyla gelen Panama bandıralı gemi, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Belediye Başkanı Recai Çakır ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

        Limanda işlemleri tamamlanan turistlere liman çıkışında Bartın ve Amasra'yı tanıtan broşürler verildi.

        Ziyaretçilerden bir kısmı Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü'nde vakit geçirmeyi tercih ederken, bazıları tur otobüsleriyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesine gitti.

        Geminin akşam saatlerinde Samsun'a hareket edeceği öğrenildi.

        ​​​​​​​Kruvaziyer, Amasra'ya temmuz ayı turlarını 31 Temmuz'daki seferiyle tamamlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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