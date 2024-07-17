Bartın'dan kısa kısa

Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, Ulukaya köyünde gerçekleştirilen çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Kadiroğlu, yaptığı açıklamada, çevre düzenlemelerinin bölgeye katkı sağlayacağını belirterek, "Bu çalışmalar Ulukaya'nın hem turizm potansiyelini artıracak hem de yerel halkın yaşam kalitesini yükseltecektir." dedi.

Kadiroğlu'na incelemelerinde, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun ile Bartın Drahna Çevre Kalkınma Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

- DSİ Genel Müdür Yardımcısı Kılıçaslan, Rektör Uzun'u ziyaret etti Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Han Kılıçaslan ve beraberindeki heyet, Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'u ziyaret etti. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette DSİ 23. Bölge Müdürü Yasin Devrim, DSİ 233. Şube Müdürü Bünyamin Karahan, BARÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran ile Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ercan Gemici de yer aldı.