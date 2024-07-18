Bartın Üniversitesinin BİRUS proje ekibi İzmir'de incelemelerde bulundu

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) sel ve kuraklık risklerinin azaltılmasını hedeflediği "İklim Değişikliğine Uyum Stratejileri: Bartın'da Taşkın ve Su Kıtlığı Risklerinin Azaltılması" (BİRUS) projesi kapsamında, İzmir'de hayata geçirilen örnek projeler incelendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BİRUS proje ekibi, projeleri yerinde inceleyerek görüş alışverişinde bulundu. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü ziyaret edildi.