Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'dan kısa kısa

        Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Kozcağız beldesinde ziyaret ve incelmelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 16:28 Güncelleme: 19.07.2024 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'dan kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Kozcağız beldesinde ziyaret ve incelmelerde bulundu.

        Kozcağız Bölge Muhtarları Derneğinde dernek üyesi muhtarlarla bir araya gelen Arslan, başkan Ferdi Akyer'den derneğin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

        Karşılaştığı esnaf ve vatandaşlarla da sohbet eden Vali Arslan, esnafa hayırlı işler diledi.

        Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Arslan, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

        Arslan'a, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Uğur Karakaya eşlik etti.

        - BARÜ'nün projesine TÜBİTAK'tan destek

        Bartın Üniversitesi (BARÜ) Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cemal Tosun'un yürütücülüğünü yaptığı proje, TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenecek.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Türkiye'de Öğretmenlik Mesleğine Atama Sürecinin İyileştirilmesi: Kritik Bilişsel Olmayan Öğretmen Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ölçülmesi" başlıklı projeye, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sözbilir danışman olarak, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Şenocak ise araştırmacı olarak katkı sunacak.

        24 ay devam edecek projede, ayrıca BARÜ Eğitim Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Özge Gün ile Dr. Öğretim Üyesi Esra Sözer Boz araştırmacı, 3 lisansüstü öğrencisi de bursiyer olarak çalışmalarıyla destek olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yıldız Sarayı ziyarete açıldı
        Yıldız Sarayı ziyarete açıldı
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Mavi kriz!
        Mavi kriz!
        ATSO Başkanı Ali Bahar, tekne kazasında hayatını kaybetti
        ATSO Başkanı Ali Bahar, tekne kazasında hayatını kaybetti
        İstasyon dışında da market açacak
        İstasyon dışında da market açacak
        "Karlı bir ortaklık olur"
        "Karlı bir ortaklık olur"
        Yine aynı kaza! Komiser ve annesi can verdi!
        Yine aynı kaza! Komiser ve annesi can verdi!
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        Dalga yüksekliği 2 metreyi bulacak! 2 kentte denize girmeyin uyarısı!
        Dalga yüksekliği 2 metreyi bulacak! 2 kentte denize girmeyin uyarısı!
        Galatasaray, Guela Doue transferini bitirdi!
        Galatasaray, Guela Doue transferini bitirdi!
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        "O benim salağım"
        "O benim salağım"
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        Yüzde 90'ı tamamlandı! İstanbul'un tarihini değiştirecek
        Yüzde 90'ı tamamlandı! İstanbul'un tarihini değiştirecek
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U

        Benzer Haberler

        Yola beton dökülen mikserin şoförüne para cezası
        Yola beton dökülen mikserin şoförüne para cezası
        Bartın Üniversitesinin BİRUS proje ekibi İzmir'de incelemelerde bulundu
        Bartın Üniversitesinin BİRUS proje ekibi İzmir'de incelemelerde bulundu
        Bartın'dan kısa kısa
        Bartın'dan kısa kısa
        Amasra "Astoria Grande" kurvaziyerini ağırladı
        Amasra "Astoria Grande" kurvaziyerini ağırladı
        Vali Arslan, Bartın'da çekilen yarışma programının setini ziyaret etti
        Vali Arslan, Bartın'da çekilen yarışma programının setini ziyaret etti
        Su tankerinde mahsur kaldı, iş makinesiyle kurtarıldı
        Su tankerinde mahsur kaldı, iş makinesiyle kurtarıldı