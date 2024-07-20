AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Bartın'da İl Danışma Toplantısında konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Mazlum coğrafyalara umut olmaya ve Türkiye Yüzyılı destanını yazmaya devam edeceğiz." dedi.

Uygur, partisinin Bartın Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Uygur, AK Parti'nin milletin içinden doğan bir siyasi hareket olduğunu, bulunduğu konuma kolay gelmediğini söyledi.

En büyük mücadeleyi vesayet odaklarına karşı verdiklerini belirten Uygur, "Çeşitli anlarda çeşitli mihraklar eliyle 367 garabetiyle e-muhtırayla partimize açılan kapatma davasıyla MİT tırları operasyonuyla 17/25 Aralık ve en son hain FETÖ darbe girişimiyle milletimizin iradesine ket vurmaya, dem vurmaya çalıştılar. Ama bu millet, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, onun ferasetiyle onun dirayetiyle liderinin arkasında durdu, 22 yıllık kazanımlarının arkasında durdu. Demokrasisine, vatanına, bayrağına, istikbaline, istiklaline sahip çıktı. İnşallah bundan sonra da milletimiz her zamanki azmiyle ferasetiyle sağduyusuyla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde nasıl 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Türkiye Yüzyılının kapılarını açtıysa, biz de Türkiye Yüzyılı destanını yazmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de büyük bir soykırımı, vahşeti ortaya koyduğunu dile getiren Uygur, Adalet Divanı'nın (UAD), İsrail'in Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'da işgalci güç konumunda olduğunu vurguladığı son karara değinerek, şunları kaydetti: "İsrail'in oradaki varlığını kabul edenlerin, meşru görenlerin ve destekleyenlerin buna derhal son vermesi gerektiği noktasında bir karar alındı. İşte bu, Cumhurbaşkanımızın 'Dünya 5'ten büyüktür' çıkışının, haykırışının bir neticesidir. Bu,'one minute' çıkışının bir neticesidir. Bu, 'Daha adil bir dünya mümkündür' çıkışının ve uluslararası alanda bu noktada bir farkındalık oluşturulmasının, bu noktada gür bir ses oluşturulmasının bir neticesidir. Allah'ın izniyle Filistin'de zulüm son bulacak, burada iki devletli bir çözüm inşallah en kısa sürede hayata geçecektir."