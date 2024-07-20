Bartın'da ahır yangınında 24 küçükbaş hayvan telef oldu
Bartın'ın Ulus ilçesinde ahırda çıkan yangında 24 küçükbaş hayvan telef oldu.
Bartın'ın Ulus ilçesinde ahırda çıkan yangında 24 küçükbaş hayvan telef oldu.
İnceçam köyünde bir ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. haber verilmesi üzerine bölgeye Bartın ve Abdipaşa belediyeleri itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında ahır kullanılamaz hale gelirken 24 küçükbaş hayvan telef oldu.
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