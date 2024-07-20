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        Bartın'da ahır yangınında 24 küçükbaş hayvan telef oldu

        Bartın'ın Ulus ilçesinde ahırda çıkan yangında 24 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 21:02 Güncelleme: 20.07.2024 - 21:02
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        Bartın'da ahır yangınında 24 küçükbaş hayvan telef oldu
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        Bartın'ın Ulus ilçesinde ahırda çıkan yangında 24 küçükbaş hayvan telef oldu.

        İnceçam köyünde bir ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. haber verilmesi üzerine bölgeye Bartın ve Abdipaşa belediyeleri itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

        Ekiplerce söndürülen yangında ahır kullanılamaz hale gelirken 24 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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