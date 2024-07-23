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        Bartın Valisi Nurtaç Arslan'dan boğulma vakalarına karşı dikkatli olunması uyarısı

        Bartın Valisi Nurtaç Arslan, hafta sonu 67 vatandaşın boğulma tehlikesi geçirdiğini, 1 kişinin ise yaşamını yitirdiğini bildirerek, vatandaşlara cankurtaranların bulunduğu plajları tercih etme ve yapılan uyarıları dikkate alma çağırısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 17:07 Güncelleme: 23.07.2024 - 17:10
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        Bartın Valisi Nurtaç Arslan'dan boğulma vakalarına karşı dikkatli olunması uyarısı
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        Bartın Valisi Nurtaç Arslan, hafta sonu 67 vatandaşın boğulma tehlikesi geçirdiğini, 1 kişinin ise yaşamını yitirdiğini bildirerek, vatandaşlara cankurtaranların bulunduğu plajları tercih etme ve yapılan uyarıları dikkate alma çağırısında bulundu.

        Vali Arslan, gazetecilere, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle vatandaşların hem keyifli vakit geçirme hem de serinleme ihtiyacıyla geldikleri deniz, göl ve nehir gibi su kaynaklarının olduğu kesimlerde özellikle hafta sonları yoğunluk yaşandığını belirtti.

        Denizlerde fırtına ve özellikle de çeken akıntının etkili olduğu zamanlarda tatilcilerin plajlarda alınan önlem ve yapılan uyarılara riayet etmedikleri için boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını vurgulayan Arslan, "Maalesef hafta sonu ilimizde 67 kişi boğulma tehlikesi yaşamış, 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bu tür trajik olayların önüne geçmek, tatilimizin hüzne dönüşmesini önlemek için hepimize bazı görev ve sorumluluklar düşmektedir. Öncelikle güvenli yüzme alanlarının belirlenmesi ve bu alanlarda cankurtaran hizmetlerinin sağlanması büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.

        Arslan, Valilik koordinesinde kolluk birimleri, İl Özel İdaresi ve belediyelerce vatandaşların güvenliğini en üst düzeyde sağladıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın da tatil süreleri boyunca herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamaları için cankurtaranların bulunduğu plajları tercih etmeleri, çocuklarını denizde sürekli gözetim altında tutmaları ve tehlikeli bölgelerde yüzmelerine izin vermemeleri, plaj uyarı levhalarına ve yapılan sözlü uyarılara dikkat etmeleri, hava şartlarını göz önünde bulundurmaları, Valiliğimiz sosyal medya hesaplarından ve yerel basından yapılan uyarıları da dikkate almaları büyük önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

        Kentte yaşanan boğulma vakalarının büyük çoğunluğunu il dışından gelen misafirlerin yaşadığının görüldüğünü aktaran Arslan, şunları söyledi:

        "Denize girmeden gitmem' anlayışı boğulma vakalarının sayılarını arttırdığı gibi vahim sonuçları da beraberinde getirmektedir. Bu konuda misafirlerimizin daha dikkatli olmalarını istirham ediyorum. Son olarak, boğulma tehlikesine tanık olan vatandaşlarımızın cankurtaranlarımızdan yardım istemelerini ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Unutmayalım ki, alacağımız basit önlem bir hayatı kurtarabilir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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