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        Bartın'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

        Bartın'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Nurtaç Arslan başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 16:45 Güncelleme: 24.07.2024 - 16:45
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        Bartın'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
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        Bartın'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Nurtaç Arslan başkanlığında gerçekleştirildi.

        Arslan, valilik salonundaki toplantıda, il genelinde yılın ilk 6 ayında 286 projede çalışma yapıldığını söyledi.

        Projelere tahsis edilen ödenek miktarının 4 milyar 256 milyon lira olduğunu aktaran Arslan, "Bu ödeneklerden 1 milyar 738 milyon lira harcama yapılarak yüzde 40,84'lük bir nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Bu süreçte 286 projeden 44'ü tamamlanmış, 109 projede faaliyetler devam etmekte, 93 proje ihale aşamasında olup 39 projede henüz çalışmalara başlanılmamıştır." ifadelerini kullandı.

        Belediyeler tarafından da 18,1 milyon lira bedelli 4 proje yürütüldüğünü kaydeden Arslan, bu projelerden birinin tamamlandığını, 2'sinde çalışmaların devam ettiğini ve birinin de ihale aşamasında olduğunu anlattı.

        Kentte devam eden projelerin değerlendirildiği toplantıya, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Arslan, vali yardımcıları, ilçe ve belde belediye başkanları ile yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri katıldı.

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