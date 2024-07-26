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        Bartın'da otomobilin dereye devrildiği kazada suda mahsur kalan sürücü kurtarıldı

        Bartın'da otomobilin dereye devrildiği kazada suda mahsur kalan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 15:38 Güncelleme: 26.07.2024 - 15:38
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        Bartın'da otomobilin dereye devrildiği kazada suda mahsur kalan sürücü kurtarıldı
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        Bartın'da otomobilin dereye devrildiği kazada suda mahsur kalan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Darıören köyünde Bekir Ufuk B. idaresindeki 16 ACJ 109 plakalı otomobil dereye devrildi.

        Kazadan yara almadan kurtulan ve otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, derede mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sürücü, itfaiye ekiplerince halat ve merdiven yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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