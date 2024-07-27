GÜNCELLEME - Bartın'da sağanak sonucu yollarda su birikintileri oluştu

Çakraz köyünde tarım alanları ile bazı çadır ve karavan kamp alanlarını su bastı.

Belediye ve Karayolları ekiplerinin tıkanan mazgalları temizlemesi ve suyu tahliye etmesinin ardından bölgedeki ulaşım normale döndü.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış sonucu kent merkezindeki bazı yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

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