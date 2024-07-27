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        GÜNCELLEME - Bartın'da sağanak sonucu yollarda su birikintileri oluştu

        Bartın'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 17:53 Güncelleme: 27.07.2024 - 17:53
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        GÜNCELLEME - Bartın'da sağanak sonucu yollarda su birikintileri oluştu
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        Bartın'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış sonucu kent merkezindeki bazı yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

        Orduyeri Köprüsü alt geçidi su birikintisi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

        Belediye ve Karayolları ekiplerinin tıkanan mazgalları temizlemesi ve suyu tahliye etmesinin ardından bölgedeki ulaşım normale döndü.

        AFAD ekipleri ise kent merkezi Çaydüzü Mahallesi'nde belediye durağında mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.

        Yağışın aralıklarla sürmesinin beklendiğini bildiren yetkililer, ani su baskını ve trafikteki aksamalara karşı dikkatli olunmasını istedi.

        Çakraz köyünde tarım alanları ile bazı çadır ve karavan kamp alanlarını su bastı.

        Bartın-Kastamonu kara yolu Çakraz köyü mevkisinde yolun tek şeridi taşkın nedeniyle kapandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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