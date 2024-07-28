Bartın'da ambulans helikopter bacağından yaralanan kişi için havalandı
Bartın'da odun kestiği sırada bacağından yaralanan kişi ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.
Bartın'da odun kestiği sırada bacağından yaralanan kişi ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.
Hasankadı beldesinde evinin önünde motorlu testereyle odun kestiği sırada bacağından yaralanan Özkan Akdoğan (43), 112 Acil Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Burada yapılan ilk müdahalede Akdoğan'ın bacağında kemik kesisi tespit edilmesi üzerine Ankara'dan ambulans helikopter talep edildi.
Kısa sürede yapılan hazırlıkların ardından yaralı, hava ambulansıyla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
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