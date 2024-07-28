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        Bartın'da ambulans helikopter bacağından yaralanan kişi için havalandı

        Bartın'da odun kestiği sırada bacağından yaralanan kişi ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 17:46 Güncelleme: 28.07.2024 - 17:46
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        Bartın'da ambulans helikopter bacağından yaralanan kişi için havalandı
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        Bartın'da odun kestiği sırada bacağından yaralanan kişi ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

        Hasankadı beldesinde evinin önünde motorlu testereyle odun kestiği sırada bacağından yaralanan Özkan Akdoğan (43), 112 Acil Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne getirildi.

        Burada yapılan ilk müdahalede Akdoğan'ın bacağında kemik kesisi tespit edilmesi üzerine Ankara'dan ambulans helikopter talep edildi.

        Kısa sürede yapılan hazırlıkların ardından yaralı, hava ambulansıyla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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