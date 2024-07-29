Bartın'da çarpışan otomobille yolcu minibüsündeki 6 kişi yaralandı
Bartın'da otomobille yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Bartın'da otomobille yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Özkan A. (24) idaresindeki 74 DK 348 plakalı otomobil, Bartın-Karabük kara yolu Potbaşı mevkisinde mıcırlı yolda kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Ahmet P. (55) yönetimindeki 74 M 0138 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile minibüsteki 4 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine, kaza mahalline 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.