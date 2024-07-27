İstanbul'daki motosiklet kazasında ölen kuzenlerin cenazeleri Bartın'da defnedildi

Dün Avrupa Otoyolu Edirne istikametinde seyreden 34 KL 7273 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen motosiklete ve emniyet şeridindeki 22 AY 418 plakalı otomobile çarpmış, kazada motosikletteki yolcu Hakan Güven olay yerinde, sürücü Muhammet Güven ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Evli ve 3 çocuk babası Muhammet Güven'in eşi ile çocukları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Avrupa Otoyolu Edirne istikametinde dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden kuzenler Hakan (25) ve Muhammet Güven'in (38) cenazeleri, İstanbul'daki hastaneden yakınları tarafından alınarak, Bartın Akağaç köyündeki babaevine getirildi.

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