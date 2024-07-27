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        İstanbul'daki motosiklet kazasında ölen kuzenlerin cenazeleri Bartın'da defnedildi

        İstanbul Küçükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren kuzenlerin cenazeleri, Bartın'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 23:39 Güncelleme: 27.07.2024 - 23:39
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        İstanbul'daki motosiklet kazasında ölen kuzenlerin cenazeleri Bartın'da defnedildi
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        İstanbul Küçükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren kuzenlerin cenazeleri, Bartın'da toprağa verildi.

        Avrupa Otoyolu Edirne istikametinde dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden kuzenler Hakan (25) ve Muhammet Güven'in (38) cenazeleri, İstanbul'daki hastaneden yakınları tarafından alınarak, Bartın Akağaç köyündeki babaevine getirildi.

        Burada helallik alındı, dua edildi. Amca çocuklarının cenazeleri, köy meydanında kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.

        Evli ve 3 çocuk babası Muhammet Güven'in eşi ile çocukları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

        Dün Avrupa Otoyolu Edirne istikametinde seyreden 34 KL 7273 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen motosiklete ve emniyet şeridindeki 22 AY 418 plakalı otomobile çarpmış, kazada motosikletteki yolcu Hakan Güven olay yerinde, sürücü Muhammet Güven ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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