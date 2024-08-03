Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'da kanala devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Bartın'da kontrolden çıkarak kanala devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 20:01 Güncelleme: 03.08.2024 - 20:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'da kanala devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bartın'da kontrolden çıkarak kanala devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Halil İbrahim B. (40) idaresindeki 39 AZ 039 plakalı otomobil, Bartın-Karabük kara yolu Terkehaliller köyü mevkisinde mıcırlı yolda kontrolden çıkması sonucu takla atarak yol kenarındaki beton kanala devrildi.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki A.Y.B. (8), Mikail B. (61) ve Şule B. (35) yaralandı.

        İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ve sağlık ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Şule B, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken Mikail B'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Halat koptu havada asılı kaldı
        Halat koptu havada asılı kaldı
        O işletme mühürlendi
        O işletme mühürlendi
        Dev maçta 11'ler belli oldu!
        Dev maçta 11'ler belli oldu!
        'Rus denizaltısını vurduk'
        'Rus denizaltısını vurduk'
        43 kişi 1 saatte kurtarıldı!
        43 kişi 1 saatte kurtarıldı!
        İsrail yine sivilleri vurdu
        İsrail yine sivilleri vurdu
        İran'dan Haniye mesajı: En şiddetli cevap verilecek
        İran'dan Haniye mesajı: En şiddetli cevap verilecek
        Ekrem İmamoğlu'ndan belediye borçları açıklaması
        Ekrem İmamoğlu'ndan belediye borçları açıklaması
        Skylla grubu heykelleri bulundu
        Skylla grubu heykelleri bulundu
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Bu gıdalar saç uzatıyor!
        Bu gıdalar saç uzatıyor!
        33 bin nüfuslu Erdek’te 350 bin tatilci
        33 bin nüfuslu Erdek’te 350 bin tatilci
        Yüzmede Olimpiyat tarihimizin ilk finali
        Yüzmede Olimpiyat tarihimizin ilk finali
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        Çekim öncesi enerji depoladı
        Çekim öncesi enerji depoladı
        354 milyon kişinin kâbusu! Her gün 3 bin 500 kişi hayattan kopuyor
        354 milyon kişinin kâbusu! Her gün 3 bin 500 kişi hayattan kopuyor
        Milliler, Şampiyonlar Ligi'ne
        Milliler, Şampiyonlar Ligi'ne
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        Paris neden daha az maliyetli?
        Paris neden daha az maliyetli?

        Benzer Haberler

        Amastris Antik Kenti, bilimsel kazı alanı ilan edildi
        Amastris Antik Kenti, bilimsel kazı alanı ilan edildi
        Başkent EDAŞ'tan Bartın'da bakım ve onarım çalışması
        Başkent EDAŞ'tan Bartın'da bakım ve onarım çalışması
        Amasra'ya "Astoria Grande" kruvaziyeriyle 982 turist geldi
        Amasra'ya "Astoria Grande" kruvaziyeriyle 982 turist geldi
        Direksiyon başında kalp krizi geçiren doktor, hayatını kaybetti
        Direksiyon başında kalp krizi geçiren doktor, hayatını kaybetti
        Motosiklet kazasında ölen kuzenler, toprağa verildi
        Motosiklet kazasında ölen kuzenler, toprağa verildi
        Bartın'da çarpışan otomobille yolcu minibüsündeki 6 kişi yaralandı
        Bartın'da çarpışan otomobille yolcu minibüsündeki 6 kişi yaralandı