Bartın'da "Kudüs için Kıyamdayız" etkinliği düzenlendi

Bartın’da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto amacıyla" Kudüs için Kıyamdayız" etkinliği düzenlendi.

Bartın Sivil İrade Platformu öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen vatandaşlar, burada akşam namazı kıldı.

Kuran'ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Türk ve Filistin bayrakları ile "Gazze'de soykırım var", "Özgür Filistin" ve "Filistin halkı yalnız değildir" yazılı dövizlerle İsrail aleyhine sloganlar atarak Hükümet Caddesi’ne kadar yürüdü.

Burada platform adına açıklama yapan Kadir Demez, İsmail Heniyye'nin hayatını kaybetmeden önce Müslümanları 3 Ağustos'ta meydanlara davet ettiğini hatırlattı.

Heniyye'nin davetinin gerçekleştiğini göremediğini kaydeden Demez, "Rabbimiz ona daha değerli, daha ulvi bir makam hediye ederek şehitlik nasip etti. Rabbim şehadetini kabul etsin, bizleri de bağışlasın." dedi.

Sadece dünyanın gözü önünde devam eden Gazze soykırımını lanetlemek için toplanmadıklarını dile getiren Demez, "Aynı zamanda İsmai Heniyye’yi susturarak bizi yıldıracaklarını sananlara en güzel cevap olduğunu bilerek şehidimizin vasiyetini yerine getirmek için meydanlara indik." ifadelerini kullandı.