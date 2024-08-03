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        Bartın'da "Kudüs için Kıyamdayız" etkinliği düzenlendi

        Bartın'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto amacıyla" Kudüs için Kıyamdayız" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 22:41 Güncelleme: 03.08.2024 - 22:41
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        Bartın'da "Kudüs için Kıyamdayız" etkinliği düzenlendi
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        Bartın’da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto amacıyla" Kudüs için Kıyamdayız" etkinliği düzenlendi.

        Bartın Sivil İrade Platformu öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen vatandaşlar, burada akşam namazı kıldı.

        Kuran'ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Türk ve Filistin bayrakları ile "Gazze'de soykırım var", "Özgür Filistin" ve "Filistin halkı yalnız değildir" yazılı dövizlerle İsrail aleyhine sloganlar atarak Hükümet Caddesi’ne kadar yürüdü.

        Burada platform adına açıklama yapan Kadir Demez, İsmail Heniyye'nin hayatını kaybetmeden önce Müslümanları 3 Ağustos'ta meydanlara davet ettiğini hatırlattı.

        Heniyye'nin davetinin gerçekleştiğini göremediğini kaydeden Demez, "Rabbimiz ona daha değerli, daha ulvi bir makam hediye ederek şehitlik nasip etti. Rabbim şehadetini kabul etsin, bizleri de bağışlasın." dedi.

        Sadece dünyanın gözü önünde devam eden Gazze soykırımını lanetlemek için toplanmadıklarını dile getiren Demez, "Aynı zamanda İsmai Heniyye’yi susturarak bizi yıldıracaklarını sananlara en güzel cevap olduğunu bilerek şehidimizin vasiyetini yerine getirmek için meydanlara indik." ifadelerini kullandı.

        Şehadetin özendikleri bir makam olduğunu da vurgulayan Demez, "Bilmiyorlar ki şehitler ölmez. Ve bilmiyorlar ki, bu ümmet, bu bahusus, bu millet şehitler yatağıdır. Sıcak demire vurulan çekiç darbeleri gibi şehadet haberleriyle sertleşir ve keskinleşiriz. Şehitlerimizin acısını gönlümüzdeki iman ile soğutur, sonra çelikleşiriz." diye konuştu.

        Etkinliğe AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, İl Müftüsü Ömer Keskin, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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