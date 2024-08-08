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        Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 13:25 Güncelleme: 08.08.2024 - 13:25
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        Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Çakırkadı ve Kaşbaşı köyünde düzenlenen operasyonlarda satışa hazır kubar esrar ile kenevir bitkisi, hassas terazi ve tekel ibareli kilitli poşetler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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