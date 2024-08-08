Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Çakırkadı ve Kaşbaşı köyünde düzenlenen operasyonlarda satışa hazır kubar esrar ile kenevir bitkisi, hassas terazi ve tekel ibareli kilitli poşetler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

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