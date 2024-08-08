Bartın'dan kısa kısa

Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, TOKİ Dallıca bölgesinde kanalizasyon çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Yalçınkaya, yaptığı yazılı açıklamada, 424 daire, 1 okul, 1 cami, 1 sosyal tesisi kapsayan Dallıca TOKİ 1. etap ve 158 daire 1 caminin yer aldığı 2. etap konutlarıyla ilgili kanalizasyon inşaat yapım işinde yüklenici firma yetkililerine yer teslimini yaptıklarını belirtti.

2 bin 822 metre uzunluğundaki altyapı çalışmalarının başlatıldığını aktaran Yalçınkaya, şunları kaydetti:

"Söz verdik, yapıyoruz. TOKİ Dallıca bölgesinde uzun zamandır beklenen kanalizasyon çalışmalarını başlattık. Yüklenici firma en kısa sürede çalışmalarını tamamlayarak hak sahiplerinin istifadesine sunacağız. Şehrimizin altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlarımıza daha temiz, sağlıklı yaşam alanı oluşturmak için kararlıyız. Çalışmalar 90 gün içinde tamamlanarak buradaki mağduriyetin üstesinden gelmiş olacağız."