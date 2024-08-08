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        Bartın'dan kısa kısa

        Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, TOKİ Dallıca bölgesinde kanalizasyon çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 16:00 Güncelleme: 08.08.2024 - 16:00
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        Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, TOKİ Dallıca bölgesinde kanalizasyon çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

        Yalçınkaya, yaptığı yazılı açıklamada, 424 daire, 1 okul, 1 cami, 1 sosyal tesisi kapsayan Dallıca TOKİ 1. etap ve 158 daire 1 caminin yer aldığı 2. etap konutlarıyla ilgili kanalizasyon inşaat yapım işinde yüklenici firma yetkililerine yer teslimini yaptıklarını belirtti.

        2 bin 822 metre uzunluğundaki altyapı çalışmalarının başlatıldığını aktaran Yalçınkaya, şunları kaydetti:

        "Söz verdik, yapıyoruz. TOKİ Dallıca bölgesinde uzun zamandır beklenen kanalizasyon çalışmalarını başlattık. Yüklenici firma en kısa sürede çalışmalarını tamamlayarak hak sahiplerinin istifadesine sunacağız. Şehrimizin altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlarımıza daha temiz, sağlıklı yaşam alanı oluşturmak için kararlıyız. Çalışmalar 90 gün içinde tamamlanarak buradaki mağduriyetin üstesinden gelmiş olacağız."

        - Bartın'da larva ilaçlama çalışması

        Bartın Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde çöp konteynerleri ve çevresinde larva ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

        Çalışmayla, yaz aylarında artan sıcaklıklarla çöp konteynerleri ve çevresinde oluşan sinek popülasyonunu ortadan kaldırmak, vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu ortamda yaşaması hedefleniyor.

        Çevre sağlığı açısından yan etkisi bulunmayan biyolojik ilaçlarla sivrisineklerin ve haşerelerin üreme noktalarında yapılan çalışmalarla çevre temizliği sağlanırken, halk sağlığını tehdit edebilecek zararlılara karşı da önlem alınıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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